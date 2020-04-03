Virüse geçit yok

Hükümetin korona virüsle mücadele için şehirlerarası seyahatle ilgili aldığı tedbirler sıkı denetimlerle sağlanıyor. Başta İzmir olmak üzere tüm illerde güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri giriş çıkışlarda kontroller yapıyor. Belgesi olmayanların geçişine izin verilmezken, ateşi yüksek çıkanlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunun kısıtlanmasıyla birlikte özel araçla şehirler arası yolculuk edenler de Valilik Pandemi kurullarının aldığı kararlar gereği tüm giriş ve çıkışlarda virüs kontrolüne tabi tutuluyorlar. Valilik izniyle şehirlerarası otobüs seferleri özel mazaret izinleri ile kontrollü yapılırken, özel aracı olanlar şehirler arası yolculuk yapmak istediğinde ise Jandarma, polis ve sağlık ekiplerinden oluşan bir heyetle kentin tüm giriş ve çıkışlarında ateş ve kimlik kontrolünden geçiriliyor. Ateşi fazla olan ve yaşı 65 üzeri olan tüm vatandaşlara karşı gerekli önlemler anında alınıyor. İzmir başta olmak üzere, Muğla, Aydın, Denizli, Balıkesir, Aydın'da da aynı titizlikle kontroller yapılıyor.





Vali Erol Ayyıldız, İzmir'in 6 ana giriş-çıkış noktasında tüm araçların durdurulduğunu, sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerinin yapılarak ateşlerinin ölçüldüğünü söyledi. Ayyıldız, günlük araç giriş ve çıkışının yüzde 85-90 oranında azaldığını açıkladı.

İZMİR'DE 6 NOKTADA DENETİM

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, kentteki 6 ayrı giriş çıkış noktasında uzman ekipler tarafından ateş ve kimlik kontrolü yapıldığını belirtti. Ayyıldız, "Aydın bölgesi, Menemen Emiralem Soma Bölgesi girişi, Dikili ve Kınık bölgesi, Ankara Kemalpaşa girişi, Selçuk ve Torbalı girişi ana güzergahlar olmak üzere kentin tüm giriş çıkış noktalarında polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araç sürücüleri ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Ayrıca kimlikleri tek tek kontrol ediliyor" dedi. Vali Ayyıldız, günlük araç giriş ve çıkışının da yüzde 85 ila 90 oranında düştüğünü belirtti. Şehir dışından gelenlerin kimlik bilgileri, ikamet edecekleri adres ve araçlarının kayıt altına alındığını belirten Vali Ayyıldız, "Ekipler adreslerde kontrol yapılacağını belirterek tek tek notlar alıyor. Tedbirleri ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor. Ayrıca fabrika servisleri de durdurularak oturma düzeni kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.

Denizli-İzmir karayolu Sarayköy ilçe çıkışı, Denizli-Muğla yolu Kale ilçesi çıkışı, Denizli- Burdur karayolu Acıpayam çıkışı, Denizli-Ankara karayolu, Çardak ilçe çıkışında kontrol noktaları oluşturuldu. Tüm araçlar polis ekipleri tarafından durdurularak denetlendi.

Bodrum'un girişindeki Torba'da trafik noktasında ilçeye giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcular, sağlık taramasından geçiriliyor. İlçeye dışarıdan gelenler 14 gün karantina altında tutuluyor.



TERMAL OTEL ÜCRETSİZ

Balçova Termal Otel'in sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildiğini kaydeden Ayyıldız, sağlık kuruluşlarında çalışanların tüm sarf malzemelerinin eksiksiz olduğunu ve sürekli malzeme takviyesi yapıldığını belirtti.

Manisa'nın giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri kimlik denetimi yapıyor, ateş ölçüyor. Kente dışarıdan gelenlerden 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve kendilerini izole etmeleri isteniyor.

Kent girişlerinde kurulan kontrol noktalarında sağlık ekipleri tarafından sürücülerin ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. İl dışından gelenler kente alınmazken, durumu şüpheli görülenler acil karantinaya alınıyor.