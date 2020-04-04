30 büyükşehire giriş çıkış yasaklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklandığını söyledi.

Türkiye'nin salgınla mücadelede sağlam bir duruş sergilediğini kaydeden Erdoğan, "Ülkemizdeki hastaların önemli bölümünde Avrupa ve Amerika seyahati yapmış olması düşündürücüdür. Batı ülkeleri teşhis ve tedavide yetersiz kaldı" dedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKAMAYACAK

Türkiye'nin krize en hazırlıklı ülkelerden biri olduğunu da ifade eden Erdoğan, "Tek yapmamız gereken, tehdit geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır. Her birey kendi karantinasına uymalıdır. Bunun için aslında gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları zorunlu hale dönüştürmemiz gerekiyor" dedi. Erdoğan, alınan yeni tedbirleri de şöyle sıraladı:

Dün gece itibariyle 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ı araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Gıda, ilaç, temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak. Yasak 15 gün uygulanacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez video konferans yöntemiyle toplandı. Akşam saatlerinde ise Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, korona virüsle mücadele konusunda alınan yeni kararları duyurdu.

Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacak. Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak durumundayız.

Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecek. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenler hakkında idari ve adli cezalar uygulanacak.

MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda maske takması zorunlu olacak.