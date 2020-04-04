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Başkan Erdoğan'dan ve 'e taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'e taziye telefonu

04.04.2020, 20:21 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020,20:41

Son dakika haberine göre, Başkan , Milliyetçi Hareket Partisi () Kurucu Genel Başkanı merhum 'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı ve Alparslan Türkeş'in oğlu 'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dilekledi.

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