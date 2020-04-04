Başkan Erdoğan "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/bEU6zwqboa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2020
Başkan Erdoğan'dan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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