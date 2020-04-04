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Başkan Erdoğan'dan Kurucu Genel Başkanı 'i anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma mesajı

04.04.2020, 12:08

Başkan Erdoğan " Genel Başkanı merhum 'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

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