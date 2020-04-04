İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı

İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine dün TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı. Korona virüs önlemleri kapsamında Meclis'in en büyük komisyon salonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan toplantıya az sayıda üye ve bürokrat alındı. Görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemenin af olmadığının altını çizerek millet vicdanında karşılık bulmayan suçların kapsam dışı bırakıldığını ifade etti. Yaklaşık 90 bin kişinin tahliye olacağı teklifin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

EDA IŞIK