  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı

İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı

İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine dün TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı. Korona virüs önlemleri kapsamında Meclis'in en büyük komisyon salonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan toplantıya az sayıda üye ve bürokrat alındı. Görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemenin af olmadığının altını çizerek millet vicdanında karşılık bulmayan suçların kapsam dışı bırakıldığını ifade etti. Yaklaşık 90 bin kişinin tahliye olacağı teklifin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

EDA IŞIK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA