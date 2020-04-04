Kazalı aracın tamiri için aynı model otomobili çaldılar

Adana'da Ahmet İnci (21) ve Zakir Özhorta (20) kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için aynı marka ve model başka bir aracı çekiciye yükleyip çaldı. Çaldıkları otomobilin parçalarını söküp, kendi araçlarına monte etmek isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







