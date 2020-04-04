  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Koronadan ölen annesine kavuştu

Koronadan ölen annesine kavuştu

Koronadan ölen annesine kavuştu
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın'ın (38) karnından kurtarılan ve kuvöze alınan 8 aylık bebek de kurtarılamadı. Hayatını kaybeden bebek, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi'ndeki mezarlıkta küçük bebek son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE KATILAMADILAR
Jandarma ekipleri, cenaze töreni öncesinde mezarlık etrafında güvenlik önlemi alındı. Daha sonra getirilen bebeğin cenazesi, mezarlık kapısı önünde kılınan cenaze namazının ardından, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın'ın mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine karantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20'den fazla aile üyesi katılamadı.

Bebeğin cenazesi mezarlık kapısında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHTİYAÇLAR JANDARMADAN
Öte yandan tedbir amaçlı karantinaya alınan baba Recep Aydın ve ailesinin tüm ihtiyaçlarının Derbent Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılandığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronadan ölen annesine kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA