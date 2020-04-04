Koronadan ölen annesine kavuştu

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın'ın (38) karnından kurtarılan ve kuvöze alınan 8 aylık bebek de kurtarılamadı. Hayatını kaybeden bebek, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi'ndeki mezarlıkta küçük bebek son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE KATILAMADILAR

Jandarma ekipleri, cenaze töreni öncesinde mezarlık etrafında güvenlik önlemi alındı. Daha sonra getirilen bebeğin cenazesi, mezarlık kapısı önünde kılınan cenaze namazının ardından, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın'ın mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine karantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20'den fazla aile üyesi katılamadı.

Bebeğin cenazesi mezarlık kapısında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHTİYAÇLAR JANDARMADAN

Öte yandan tedbir amaçlı karantinaya alınan baba Recep Aydın ve ailesinin tüm ihtiyaçlarının Derbent Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılandığı öğrenildi.