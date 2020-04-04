Kovid-19 ile mücadeleye şehir hastanelerinden dev katkı

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran şehir hastaneleri, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı, nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sağlıyor.

Alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu, hizmet kalitesinin yanı sıra nitelikli insan kaynağı ile öne çıkan, mükemmeliyet merkezlerinin adresi olarak gösterilen şehir hastaneleri, başvuran hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek bir merkezde çözüldüğü yerlerin başında geliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında, bugüne kadar 1550 yatak kapasiteli Adana Şehir Hastanesi, 1294 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi, 755 yatak kapasiteli Isparta Şehir Hastanesi, 475 yatak kapasiteli Yozgat Şehir Hastanesi, 1607 yatak kapasiteli Kayseri Şehir Hastanesi, 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, 1038 yatak kapasiteli Elazığ Şehir Hastanesi, 3 bin 711 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 1081 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi ve 1355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdi.



Ayrıca, 789 yatak kapasiteli İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi ile 1105 yatak kapasiteli Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanelerinin de ilk etabı hizmet vermeye başladı.





KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE ŞEHİR HASTANELERİ FARKI

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hayata geçirilen şehir hastaneleri, koronavirüsle mücadelede de aktif rol alıyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Türkiye'nin en büyük laboratuvarını barındıran hastanede, tüm hizmetler dijital ortamda yürütülüyor. Kampüste, ambulans helikopterler için 2 ayrı heliport bulunuyor.



Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tüm birimlerin ve yüksek sayıda yoğun bakım yataklarının bulunduğu hastanede, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri yapılıyor. Bu kapsamda, hastanenin tüm giriş kapılarında "Koronavirüs Bilgilendirme Masaları" kuruldu.

Hastaneye giren herkes, Koronavirüs Bilgilendirme Masaları'na davet edilerek, koronavirüse dair şikayetlerinin olup olmadığı sağlık görevlileri tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca hastaneye gelen tüm vatandaşlara öksürük, ateş, nefes darlığı ve yurt dışı ziyareti ya da yurt dışından gelenlerle teması olup olmadığı sorularak gerekli bilgilendirmeler yapılıyor, hastaların ateşleri de ölçülüyor.





Kovid-19 ile mücadelede aktif olarak kullanılan Isparta Şehir Hastanesi'nde ise bir blok karantina hastaları için kullanılıyor. Kovid-19 semptomlarıyla hastaneye gelen hastaların, il ve hastane pandemi planı gereğince ilk olarak acil servis ve poliklinik önlerinde kurulan triyaj çadırlarında ön muayeneleri yapılıyor ve hastalar muayene bulgularına göre Kovid-19 polikliniğine yönlendiriliyor.



Elazığ'da "kamu-özel sektör iş birliği" modeli ile yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi modern altyapısı ile bugüne kadar 3 milyon 30 bin 367 hastaya hizmet verdi.



Dünyada kullanılan ileri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri bulunan hastanede, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor.



1355 yatak kapasitesine sahip Bursa Şehir Hastanesi de Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet veriyor. Cerrahi operasyonlar bakımından da öne çıkan hastanede hizmete girdiği günden bu yana 29 bin 135 ameliyat yapıldı.



Eskişehir'de 2018 Ekim ayında hizmet vermeye başlayan şehir hastanesi 1081 yatak kapasitesiyle ayda 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyor. Sadece ilin ihtiyacını karşılamakla kalmayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar gibi çevre illere de hizmet veriyor.

ADANA'DA KOVİD-19 İLE MÜCADELEYE "KAN DEĞİŞİMİ" İLE KATKI VERECEK

Koronavirüsle mücadelede aktif olarak kullanılan 1550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesi de 330 poliklinik, 286 çift kişilik odası, 225 yoğun bakım ve ameliyathanesiyle hizmet veriyor. Hastanede, 100'ü yoğun bakım, 320'si servis olmak üzere 420 yatak bu hastalıkla mücadele için ayrıldı. Hastanede, kısa zaman içinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine de başlanacak. Kovid-19'u yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında yapılacak "kan değişimi" uygulamasıyla, tedavi sürecinde de önemli bir adım atılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'da açılan Mersin Şehir Hastanesi, yeni tip Kovid-19 ile mücadelede her türlü tanı, tedavi ve tıbbi cihaza sahip olarak aktif görev yapıyor. 1294 yatak, 210 yoğun bakım, 52 ameliyathane ve 6 acil izolasyon odasına sahip Mersin Şehir Hastanesi'nde, pandemi sürecinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor.





Koronavirüs semptomlarıyla hastaneye gelen hastaların ilk olarak acil servis önlerinde kurulan triyaj çadırında ön muayeneden geçirilmelerinin ardından gerekli görülenler Kovid-19 polikliniğine yönlendiriliyor. Burada yapılan detaylı muayene neticesinde gerekli görülen hastalar, yatışları yapılarak gerekli testlerin ardından tedaviye alınıyor.



Avrupa'da bir hastanenin yatak kapasitesi kadar yoğun bakım yatağı bulunan Kayseri Şehir Hastanesi de Kovid-19 ile mücadelede aktif rol alan hastanelerden biri olarak öne çıkıyor. 1607 yatak kapasitesine sahip hastanede 263 yoğun bakım yatağı mevcut. Yoğun bakım odaları genellikle bir hastanın tedavisi için ayrılan hastanede, pandemi durumunda yatak kapasitesi artırılabiliyor.



Yozgat Şehir Hastanesi'nde 475 yatak kapasitesi bulunuyor. Bu yataklardan 61'i yoğun bakım yatağı olarak kullanılıyor. 133 tek kişilik odanın bulunduğu hastanenin 129 odasında ise çift yatak bulunuyor.



Yoğun bakım süreçlerini yönetebilecek sayıda hekim ve sağlık personeli bulunan hastanede son bir yılda 1 milyon 134 bin 107 poliklinik hizmeti verildi, 4 bin 675 ameliyat gerçekleştirildi. Bir yıl içerisinde yoğun bakımda 4 bin 424 hastaya, toplam 39 bin 219 yatan hastaya tedavi hizmeti sunuldu.

İNŞAATI DEVAM EDEN HASTANELER

3 bin 624 yatak kapasiteli Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 1250 yatak kapasiteli Konya Karatay Şehir Hastanesi, 480 yatak kapasiteli Tekirdağ Şehir Hastanesi, 610 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi, 1210 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, 2 bin 682 yatak kapasiteli İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, 2 bin 60 yatak kapasiteli İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 1313 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesi, 597 yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatı devam eden hastaneler arasında yer alıyor.

AA