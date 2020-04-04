‘Mücadelenin seyrini vatandaş belirleyecek'

Ülkelerin korona virüs karnesi giderek ağırlaşıyor. Hastalığın Avrupa'daki merkezlerinden biri olan İtalya'da ölüm oranlarının yüzde 12'ye yükseldiğini Türkiye'de ise bu rakamın yüzde 2'nin altında seyrettiğini kaydeden Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us, virüsle mücadelede bundan sonra son sözün doktorlar ve Sağlık Bakanlığı'nda değil vatandaşta olduğunu söyledi. İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirlerin olumlu ve yerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Us, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri herkes takip ediyor. Rakamlar yükseliyor, test sayısı, ölüm rakamları artsa da vaka sayısının kontrol edilmesi gerekli. Bunun kontrolü ise tamamen vatandaşa bağlı" dedi.

'BENİ BULMAZ' DEMEYİN

Bir kesimin hastalık nasılsa beni bulmaz mantığı ile rahat hareket ettiğini kaydeden Us, "Hiç kimse Milli Piyango gibi bana çıkmaz demesin. Çünkü hasta olduğunuzu bile anlamadan ailenizden yakınlarınızdan 40-50 kişiye bu virüsü bulaştırabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Bu şekilde zincirin büyümesinin çok kolay olduğunu kaydeden Us, "Sosyal izolasyon ve ev karantinasına ne kadar vatandaş uyarsa bu hastalıkla mücadele o kadar kolay olacak" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL