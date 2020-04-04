Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve ölüm saylarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki korona virüs ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e yükseldi. Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020