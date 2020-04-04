Taburcu sayısı giderek artacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, korona virüste ölüm oranlarını yüzde 2 oranının altında tutmak için vargüçleri ise tüm ekiplerin seferber olduğunu ve vaka sayısının da artan test rakamlarına göre kontrol altında olduğunu söyledi. Özlü, taburcu hasta sayısının da önümüzdeki iki üç gün içinde artacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye, ilk vakanın görüldüğü 10 Mart tarihinden bu yana 106 bin 981 vatandaşa test yaptı. Testlerin ilk etapta negatif daha sonra pozitif çıkması ise kafalarda soru işaretleri bırakıyordu. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, testlerin aynı hastada önce negatif ardından pozitif çıkabileceğini anlattı.



GÜNDEN GÜNE DEĞİŞEBİLİYOR

Özlü, bu durumun hastalarda virüs salınımının dalgalı olmasına bağlı olduğunu söyledi. Virüsün tespiti için yapılan testlerin oldukça hassas olduğuna işaret eden Özlü, şöyle konuştu: "Hastaların test sonuçları pozitif veya negatif şekilde dönüşümlü çıkabiliyor. Aynı hasta bir gün negatifken ertesi gün pozitif sonuç verebiliyor ya da pozitif, negatif ve yeniden pozitif sonuçlanan testlerle de karşılaşıyoruz. Bu durumun testlerle ilgisi yok. Oldukça hassas olan test tekniğinin yüzde 96'nın üstünde vaka saptama oranı var. Test çok duyarlı ama bu haftalarda virüs salınımı her gün aynı yoğunlukta olmuyor. Bazen virüs daha düşük salınıyor, bazen yoğun salınıyor. Salınım oranı günden güne değişebiliyor. Hastalardan alınan örnekler yeterli değilse bazen örnek içinde virüs yoğunluğu az olduğu için sonuç negatif çıkabiliyor. Biz genelde boğaz ve burundan örnek alıyoruz. Bu örneklerde pozitif çıkma ihtimali daha düşük. Oysa akciğerden örnek alabilirseniz orada pozitif çıkma olasılığı daha yüksek. Akciğerden örnek almak hasta için zor bir işlem. O yüzden tüm dünyada örnekler burun ve ağızdan alınıyor. Bu örneklerde de negatif sonuç çıkabiliyor" dedi.

Fatih ŞENDİL