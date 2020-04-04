Virüsle mücadele bilincimiz gelişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kovid-19’a karşı mücadele bilincimizin geliştiğini belirterek, salgınla ilgili son rakamları açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte 69 kişinin öldüğünü belirterek “Salgının yayılımını kesmek için hareketliliği kısıtlamalıyız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Virüsün yayılımının hızla arttığını kaydeden Koca, "Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz. Genç nüfusun hareketliliği. Bilim Kurulumuz salgının hızla seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı tavsiye kararı aldı. Bunu Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendimizi riskten izole edelim" dedi.

BÜYÜK HIZLA İLERLİYOR

Korona virüsle ilgili günlük verileri de paylaşan Koca, şunları söyledi: "Korona virüs hızlı bir şekilde umulmadık bir şekilde ilerliyor. Virüsün yayılım hızını düşürmemiz lazım. Bugün 16 bin 160 test yapıldı. Yeni vaka sayımız 2 bin 786 oldu. Bugün 69 vatandaşımız hayatımız kaybetti. Toplam iyileşen hasta sayımız 484 oldu. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de bin 105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu görüyoruz. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi. Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor."



Biz daha salgının BAŞINDAYIZ

Bu süreçte herkesin kendini evinde izole etmesi gerektiğini tekrarlayan Bakan Koca, "Biz daha salgının başındayız. Lütfen tedbirlere uyalım. Mümkünse evlerimizden hiç çıkmayalım" dedi. Konuşmasında bir Bilim Kurulu üyesinin de virüse yakalandığını kaydeden Koca, özellikle büyükşehirlerden küçük kentlere geçişlerin minimum seviyeye inmesinin şart olduğunu kaydetti. Koca, virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının da şehit sayılabileceğini kaydetti.