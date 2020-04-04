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'Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü

'Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Antalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D'yi gözaltına aldı. Ebubekir D, kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben korona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek tükürdü. Ebubekir D. polis merkezine götürüldü.

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