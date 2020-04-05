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Dünya genelinde koronavirüslü kaç hasta iyileşti?

Dünya genelinde koronavirüslü kaç hasta iyileşti?

05.04.2020, 14:18

'in Wuhan kentinde başlayarak hızla dünyaya yayılan salgınında vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak koronavirüsü yenen hastalar da bulunuyor. Peki dünya genelinde kaç kişi koronavirüsü yendi? İşte merak edilenler...

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 253 bin 597 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (38 bin 80), Almanya (26 bin 400), İtalya (20 bin 996), İran (19 bin 736), Fransa (15 bin 438) ve ABD (14 bin 828) oldu.

AA

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