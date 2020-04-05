İnfaz düzenlemesi komisyondan geçti

Cezaevlerindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini sağlayacak infaz düzenlemesi komisyonda kabul edildi. Teklif bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.



18 SAAT SÜRDÜ

18 saat süren komisyon toplantısında HDP zaman zaman tansiyonu yükseltecek girişimlerde bulunurken, 5 ayrı madde üzerinde değişikliğe gidildi. Özel hayatın gizliliğini ihlal edenler infaz indirimi kapsamından çıkarıldı. Ayrıca terörle mücadele ve örgütlü suçlar hariç 10 yılın altında ceza alanlar belli bir süreliğine açık cezaevine gönderilecek.



'SALGIN NEDENİYLE ACİLİYETİ VAR'

İnfaz düzenlemesinin yaşanan salgın nedeniyle aciliyeti olduğunu vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Ülkemizin, olması gereken ideal hukuka yaklaşması için siyasi partilerin, siyasi istismardan uzak bir şekilde bu tür yasal düzenlemelere destek vermesi gerekiyor" dedi.







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