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Koronavirüs Üyesi Prof. : Aşıyı hayvanlar üzerinde denedik sonuç olumlu

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Aşıyı hayvanlar üzerinde denedik sonuç olumlu

05.04.2020, 18:20

Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. , 'nin aşı çalışmalarıyla ilgili hesabı üzerinden umut verici bir paylaşımda bulundu. Kara yaptığı paylaşımda; "Koronavirüs aşısı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde aşı ve ilaç tedavisi için çalışmalar devam ediyor.

"AŞI İLK KEZ DENENDİ SONUÇ OLUMU"
Bu kapsamda resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyı ilk kez hayvanlar üzerinde denediklerini ve olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENDİ
Prof. Dr. Kara, açıklamasında "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı

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