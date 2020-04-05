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Ölüm kapımda kol geziyor

Ölüm kapımda kol geziyor
Giriş Tarihi: 5.4.2020

24 yıldır İtalya'da yaşayan ve salgın döneminde pandemi hastanesinde görev yapan iç hastalıkları uzmanı doktor Meral Pasin, ülkede durumun çok ciddi seviyelere ulaştığını söyledi. Her saniye ölümle iç içe yaşadığını söyleyen Pasin, "Ölüm odamın her an kapısında ancak ben görevimi devam ettirmek zorundayım" dedi. Türkiye'deki sağlık çalışanlarının durumunun İtalya'ya göre çok daha iyi olduğunu kaydeden Pasin, "Türkiye'deki meslaktaşlarımın vefatını üzüntü ile öğrendim. Ancak burada durum çok daha kötü. 100'e yakın doktor ve ondan daha fazla sağlık çalışanı öldü" diye konuştu.



'SEYAHATLERİNİZİ BİTİRİN'
İtalya'da salgın olmayan bölgelere seyahatlerle bu virüsün yayıldığını da aktaran Pasin, "Buradan Türkiye'ye sesleniyorum, seyahat için uygun bir zaman değil. Aynı mahallede oturan akrabanızı anne ve babanızı bile ziyaret etmeyin, dış dünya ile temasınızı kesin. Yetkililerin açıkladığı önlemlere uyun. Biz İtalya'da önümüzdeki hafta hastalığın zirve yapmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren umarım İtalya'da azalma göreceğiz. Türkiye İtalya'nın düştüğü duruma düşmesin" ifadelerini kullandı.

■ FATİH ŞENDİL

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