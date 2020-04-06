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bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Giriş Tarihi: 6.4.2020

, bugün ikinci kez video konferans yönetimiyle Başkan Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda Kovid-19 önlemlerinin yapılacak. sahaya yansıması ve ekonomi alanında atılacak ilave adımlar görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Geçen hafta ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle gerçekleştirilecek. Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katılacak.

Kabine toplantısında korona virüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınacak. Ayrıca, korona virüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak. Bakanlar, korona virüsle mücadele noktasında yürüttükleri çalışmaların durumu hakkında bilgi verecek.

HASAN AY

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