Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının gündeminin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.18'de toplandı.

Gündemin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.

Kabinenin haftalık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık ediyor.





GÜNDEM KORONAVİRÜS

Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde masaya yatırılacak.

Alınan ilave tedbirlerin sonuçları da değerlendirilecek.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile gündemdeki ulusal ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.