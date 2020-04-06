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Herkesi duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

Herkesi duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

06.04.2020, 16:59

'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki , hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı.

Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı.

Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

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