İmmün plazma tedavisi başlıyor

Türkiye, korona virüs salgınına karşı hızlı ve etkin tedbir adımlarıyla kararlı bir mücadele ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı bu haftadan itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nce tavsiye edilen tedavilerden tedavisini devreye alıyor. Kriterlere uygun bağışçıların kan plazmaları bu hafta alınmaya başlayacak. Korona virüs tanısı sonrası iyileşen 18-65 yaş aralığında, hepatit, HIV gibi hastalıkları olmayanlar immünglobulin" denilen antikorlar, solunum sıkıntısı çeken, yoğun bakıma alınan, riski yüksek vilerden biri olan immün plazma plazma bağışında bulunabilecek. Hastalığı yenenler Kızılay'a gidecek. Bağışçının kanından ayrıştırılan plazmadaki "immüngyüksek hastalara nakledilecek. Bu tedavinin bedelini de devlet karşılayacak.



2. BİLİM KURULU DEVREDE

Ayrıca salgınla mücadele sürecinde aldığı tedbirler ve kamuoyunu bilgilendirmede önemli rol üstlenen Bilim Kurulu'nun yanı sıra ikinci bir bilim kurulu oluşturuluyor. Bu kurul salgının psikolojik, sosyolojik ve istatistiksel boyutlarıyla ilgilenecek. Amerika'nın önemli bilim otoritelerinden John Hopkins üniversitesi pandeminin başlangıç ve bitişinin toplam 6 ay olacağını öngörürken Türkiye de bu süreci dikkate alarak plan hazırladı.