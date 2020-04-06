İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi. Ülke genelinde bugüne kadar 721 bin 732 kişiye test yapıldığı bildirildi. Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlerde, Kovid-19’la mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarından 88 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak 16 bin 523'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

İTALYA'DA SON DURUM

Borrelli, mevcut koronavirüs vaka sayısının 93 bin 187'ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 132 bin 547'ye yükseldiğini aktardı.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 21 bin 815 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1022'lik artışla 22 bin 837'ye çıktığını kaydetti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 636 kişi daha artarak 16 bin 523'e yükseldiğini açıkladı.

Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımdaki kişi sayısında düşüşün sürdüğünü ve düne göre 79 kişi azalarak 3 bin 898'e gerilediğini bildirdi.

Borrelli, bugün 1941 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı dün 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 ve perşembe 2 bin 477 olarak açıklanmıştı.

Ülke genelinde bugüne kadar 721 bin 732 kişiye test yapıldığı bildirildi.