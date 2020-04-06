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'de 95 yaşındaki koronavirüsü yendi

İzmir'de 95 yaşındaki İsmail Amca koronavirüsü yendi

06.04.2020, 17:09

Son dakika haberine göre, Atatürk Araştırma Hastanesi'nde tedavisi gören 95 yaşındaki vatandaş, ölümcül virüsü yenerek taburcu oldu.

İzmir'den umutlandıran bir haber geldi. 95 Yaşındaki İsmail Amca yakalandığı koronavirüsü yendi ve alkışlarla taburcu edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 574 insanımız hayatını kaybetti, 20 bini aşkın insanımız da enfekte oldu.

İZMİR'DEN UMUTLANDIRAN HABER

Alınan tedbirlerle salgının önü alınmaya çalışılırken, enfekte olan hastalara ve kendini evlerinde karantinaya alan milyonlarca vatandaşımıza moral olacak bir haber İzmir'den geldi.

95'LİK İSMAİL AMCA KORONAYI YENDİ
İzmir Atatürk Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki İsmail Amca, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Taburcu olan İsmail Amca'yı sağlık çalışanları alkışlarla uğurlarken, İsmail Amca da onlara eşlik etti.

KÜRESEL SALGIN
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virus) kısa sürede dünyaya yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs Türkiye'de de görülürken, 574 kişi yaşamını yitirdi.

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