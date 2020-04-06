Kitlesel tedbirlerde Avrupa’dan öndeyiz

Türkiye, yeni tip korona virüse karşı kitlesel ölçekteki tedbirleri Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha erken aldı.

Virüsün ülkelerde ilk ortaya çıktığı tarih göz önüne alındığında Türkiye kitlesel önlemleri 1 ile 4 gün içinde hayata geçirirken, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın bu tedbirleri alması 39-54 gün sürdü.

OKULLAR 1 GÜN SONRA KAPANDI

Aldığı önlemlere Kovid'19'un ülkeye girişini ertelemeyi başaran Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görülürken, Fransa 24 Ocak, Almanya 28 Ocak, İtalya, İspanya ve İngiltere 31 Ocak'ta ilk Kovid-19 hastasını tespit etti. Türkiye, okulları virüsün ortaya çıkışının ertesi günü (12 Mart) tatil ederken, İtalya 39, İspanya 40, İngiltere 47, Almanya 49, Fransa 49 gün sonra bu önlemi hayata geçirdi. İnsanların toplu olduğu mekanların geçici olarak kapatılması ise Türkiye'de virüsün ilk ortaya çıktığı tarihten 4 gün sonra (15 Mart) gerçekleştirilirken, sosyal alanlar İtalya'da 41, İspanya'da 43, İngiltere'de 49, Almanya'da 48, Fransa'da 50 gün sonra kapatıldı.

BETÜL USTA