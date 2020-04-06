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Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon geçti

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini geçti

06.04.2020, 20:13

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde on binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüste vaka sayısı 1 milyon aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini aştı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda geçti.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 71 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı.

ZİRVEDE ABD VAR

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini aştı.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda geçti.

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