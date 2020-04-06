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Koronavirüse yakalanan alındı

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı

06.04.2020, 22:29

Dün koronavirüs belirtileri devam ettiği için hastaneye kaldırılan , alındı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Kovid-19 belirtileri devam ettiği gerekçesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Başbakan Johnson'un sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor."

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

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