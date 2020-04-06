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Oralara maskesiz giriş yasak! 81 ile yazı gönderildi

Oralara maskesiz giriş yasak! 81 ile yazı gönderildi

06.04.2020, 16:31 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020,16:54

Son dakika... 81 ilin valiliğine gönderilen resmi yazıda, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

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