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’de ilk aşı hayvanlarda denendi

Türkiye’de ilk aşı hayvanlarda denendi
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Çin'den yayılan korona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde aşı ve ilaç tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyı ilk kez hayvanlar üzerinde denediklerini ve olumlu dönüş aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Kara, açıklamasında, "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, korona virüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

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