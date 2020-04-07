12 hakim ve savcıda virüs tespit edildi

Adalet hizmetlerinde korona virüs tedbirleriyle ilgili koordinasyon toplantılarının dördüncüsü dün gerçekleşti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve bakanlık bürokratları katıldı. Toplantıda personel, ceza infaz kurumları ve noterliklerdeki alınan tedbirlerin değerlendirildi.

CEZAEVLERİNDE POZİTİF YOK

Toplantı sonrasında yazılı açıklamada bulunan Bakan Gül, pozitif vaka bulunmayan ceza infaz kurumlarına ilk kabullerde tek kişilik odada izolasyon uygulamasının sürdüğünü kaydetti. Gül, Yaklaşık 32 bin personelin barınma alanlarında izolasyona tabi tutularak dışarıyla temasın da asgari seviyeye indirildiğini belirtti. Fedakarca mesailerini sürdüren ceza ve tevkifevleri personeline teşekkür eden Gül, "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan testler pozitif çıktı. Bu kişilerin durumları iyi" dedi.



750 kişiye soruşturma

Salgın hastalık dönemine özgü bir takım suçlara karşı da etkin mücadele edildiğini kaydeden Gül, "Sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşım yapan 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlara rencide edici davranan 8 kişi, karantinaya aykırı davranan 85 kişi ve stokçuluk, karaborsa, kaçak malzeme satan 89 kişi hakkında soruşturma sürüyor" dedi.