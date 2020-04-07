18 bin sağlık personelinin ataması yapıldı

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler arka arkaya hayata geçirilirken, bir destek de sağlıkçılara geldi. Sağlık Bakanlığı'nın daha önce müjdesini verdiği 18 bin sözleşmeli personel alınımına ilişkin sonuçlar açıklandı. On binlerce vatandaşın ve ailelerinin merakla beklediği KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

NASIL YERLEŞTİRİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına dün saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov. tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişmeye başladı. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek. Eğer tutarsızlık tespit edilirse söz konusu tercih iptal edilecek. Gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde atamaları yapılmayacak adaylar bir hak da iddia edemeyecek.