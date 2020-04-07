AVM merdiveninin altına girdi

Avcılar'da önceki akşam 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bir alışveriş merkezinin merdivenlerinin altına girdi. Kazada Suriye uyruklu sürücü Salih Siyaman (23) ile birlikte otomobilde bulunan Ürdün uyruklu Ahmet Sa Elayyan (21) ile Khaled Awad Suleiman Alrafayia (26) araç içinde sıkıştı.

YARIM SAAT SONRA ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobil içinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ürdün vatandaşı olan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.