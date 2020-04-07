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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

07.04.2020, 22:13

Başkan hesabı Twitter üzerinden 'ne ilişkin bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Berat Gecesi'ne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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