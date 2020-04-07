Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Berat Gecesi'ne ilişkin bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Berat Gecesi'ne ilişkin bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.