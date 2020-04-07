Biri dereye uçtu diğeri havuza

Antalya'da dün sabah sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Sürücü Murat Sezer, suya gömülen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, zodyak botla sürücü Murat Sezer'i kurtardı. Sezer, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Suya gömülen otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Bursa'da Vedat D, önceki gece oturduğu sitenin otoparkına park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü. Vedat D, kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, havuza düşen aracı vinçle çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Vedat D'nin, yapılan kontrollerde 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.