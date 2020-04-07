Can kaybımız 649’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle mücadelede son 24 saatin rakamlarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı son verilere göre, dünkü toplam vaka sayısı 3 bin 148, vefat eden kişi sayısı 75 oldu. Dün iyileşerek hastaneden taburcu edilen hasta sayısı ise 284. Bir günde yapılan test sayısı 21 bin 400'e ulaşırken, pozitif çıkan vaka sayısı 3 bin 148 oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca dünkü korona virüs vakalarıyla ilgili olarak, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" ifadelerini kullandı.