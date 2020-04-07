Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif'in görüşmesinde, yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı.
Çavuşoğlu, ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile de telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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