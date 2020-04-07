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, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

07.04.2020, 14:31

, İran Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif'in görüşmesinde, yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı.

Çavuşoğlu, ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile de telefonda görüştü.

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