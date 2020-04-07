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Haberler Gündem İzmir'de dezenfekte çalışması yapan belediye çalışanına saldırı

'de dezenfekte çalışması yapan belediye çalışanına saldırı

İzmir'de dezenfekte çalışması yapan belediye çalışanına saldırı

07.04.2020, 17:02

Son dakika... ’in Bayraklı ilçesinde görevli bir belediye işçisi, dezenfekte çalışmaları sırasında tartıştığı vatandaşın kesici aletiyle saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bayraklı Belediyesi'nde görevli Çetin Çabuk, kente bağlı mahallede dezenfekte çalışması yapıyordu. Bu sırada bir vatandaşla arasında tartışma çıktı. İddialara göre elinde keser bulunan vatandaş, bu sırada Çabuk'a saldırdı. Görevli işçi Çetin Çabuk, göğsünden aldığı bir darbeyle yaralandı.

Yaralanan işçinin hastanede tedavisinin yapıldığı ve evine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan olayda, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtilirdi.

İHA

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