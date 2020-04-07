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Karantinada kaç kişi var? açıkladı

Karantinada kaç kişi var? Bakan Kasapoğlu açıkladı

07.04.2020, 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020,11:48

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.

"18 BİN 156 KİŞİNİN KARANTİNASI SÜRÜYOR"

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini duyurdu.
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