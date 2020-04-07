Korona kaçakları

K.E. Yurt genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen karantinadan kaçanlar, yakınlarının ve vatandaşın sağlığını hiçe sayıyor.

İstanbul'da korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine gittiği belirlenen K.E. (60) yakalandı. K.E. polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede gözlem altına alınırken, ilçede kaldığı binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.

TESTTEN ÖNCE ORTADAN KAYBOLDU

Denizli'de ise 20 yaşındaki Meryem Sert korona virüs testinin yapılacağı Denizli Devlet Hastanesi'nin izolasyon bölümünden kaçınca polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri hastane çevresinde Meryem Sert'i bulmak için çalışma başlattı. Aramalar kapsamında şahsın ikamet ettiği evine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan genç kız özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından ambulans ile alınarak hastane izolasyon bölümüne götürüldü.

Sebahattin ALP