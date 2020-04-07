Kurallara uy çifte bayram yaşa

Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelesinde vaka ve ölüm oranlarının sevindirici şekilde beklenenden düşük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Taşova, salgının 10 gün içinde pik yaparak düşeşe geçeceğini söyledi. Bu sürede vatandaşların mutlaka kurallara uyması gerektiğini de hatırlatan Taşova, “Bunu yaparsak Ramazan Bayramı’nda çifte bayram yaşarız” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, korona virüs salgınının Türkiye'deki gidişatını Yeni Asır'a değerlendirdi. Vaka sayısı ve ölümlerin beklenenden daha düşük düzeyde olduğunu belirten Taşova, salgının önümüzdeki 10 gün içinde zirve yaptıktan sonra inişe geçeceğini ve Ramazan ayı sonunda da çifte bayram yaşanacağını söyledi. Yaptıkları çalışmalarla acil servislerdeki yoğunluğu da azalttıklarını belirten Taşova, "En önemli tedbir temastan kaçınmak ve sosyal mesafeyi azami düzeyde korumak" dedi.

ZAMANA YAYMADA BAŞARILIYIZ

Her geçen gün yapılan test sayısının da artarak önlemlerin sıkılaştırıldığını belirten Taşova, "Rakamlar beklediğimiz gibi geliyor. Yükselişin normal olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu olarak amacımız salgının pik yapma süresini sağlık iş yükünü artırmadan zamana yaymaktı. Bu konuda başarılıyız. Sağlık iş yükü açısından sıkıntı görünmüyor. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda doluluk oranları iyi gidiyor. Ölüm oranlarının düşük seyretmesine de şükrediyoruz. Bugün itibari ile veriler, Sağlık beklentilerimizin üstünde değil. Kurallara birebir uyarsak Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşarız. Teması ve sosyal mesafeyi korur ve hastane yoğunluğunu bizlerin hesaplamalarının dışına çıkarmazsak, Türkiye'de de hayatın Wuhan'daki gibi normale döneceğini düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Yeşim Taşova

KRİTİK 2-3 HAFTAYA DİKKAT

Taşova, "Türkiye'de öncelikle salgını engellemek gerekiyordu, alınan terdbirlerle yayılmayı en aza indirdik. 83 milyonluk bir ülkeyiz. Tedbirleri sıkı tutmasaydık diğer ülkelerdeki kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Bu yüzden salgını ciddiye almamız gerekiyor. Nisan ayının 20'sinden sonra hastalığın zirve yapıp inişe geçeceği olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzde çok kritik 10-12 gün var. Bu süreyi ülke olarak da birey olarak da çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hükümetin aldığı önlemlere uymazsak hem hastalığın süresi artar hem de sağlık iş yükümüzde aşırı bir artış görürüz" diye konuştu.



'VİRÜSÜN BULAŞMASI SICAKLIK VE NEM İLE AZALACAK'

ÖZellikle hava sıcaklığı ve nem oranının yüksek olduğu bölgelerde daha az virüs bulaşması görüldüğünü dile getiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, havaların ısınması ile birlikte özellikle İzmir, Antalya, Aydın, Muğla gibi bir çok bölgede virüsün yayılımının da azalacağını kaydetti.

Fatih ŞENDİL