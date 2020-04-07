  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Milli Türk Talebe Birliği 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen Medine-i Münevvere’de vefat etti

52. Dönem Genel Başkanı ’de vefat etti

Milli Türk Talebe Birliği 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen Medine-i Münevvere’de vefat etti

07.04.2020, 20:43

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ’deki bir hastanede tedavisi süren 7 Nisan () Salı günü vefat etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Medine-i Münevvere'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen 7 Nisan (14 Şaban) Salı günü vefat etti.

1950 yılında Karaman'da doğan Abid Özmen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmişti. Öğrenciliği boyunca Milli Türk Talebe Birliği teşkilatlarında çeşitli vazifelerde bulunan Abid Özmen 7 Temmuz 1974 - 3 Ağustos 1975 tarihleri arasında MTTB'nin 52. Genel Başkanı olarak vazife yapmıştı.


Abid Özmen 1978 senesinde Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinin doktorluk hizmetinde bulunmak üzere gittiği Medine-i Münevere'de özel bir hastanede hekim olarak görev yapıyordu. Abid Özmen'e Cenab-ı Hakk'tan rahmetle diliyoruz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Türk Talebe Birliği 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen Medine-i Münevvere’de vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA