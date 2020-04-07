Sağlık kuruluşlarına girişte maske zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlara maske zorunluluğu getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 81 ilin valiliğine hasta ziyaretleri hakkında gönderdiği yazıda, korona virüs pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın cerrahi maske takmaları zorunlu olup sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak" denildi.