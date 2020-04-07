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'deki hastanenin yapımına başlandı! Erdoğan açıklamıştı

Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

07.04.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020,10:45

, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla ’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan ’de çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.



Sancaktepe'de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır

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