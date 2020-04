Son dakika: Ankara Roketsan Fabrikası'nda patlama!

Ankara'da bulunan Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bilgisi verildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.



Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

VALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI



Ankara Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.