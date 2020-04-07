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Haberler Gündem Son dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

: Tüm araçlar için ölçümü süresi ertelendi

Son dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

07.04.2020, 11:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020,12:05

Çevre ve Şehircilik Bakanı : Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşların 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan başlayacak 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" dedi.

DHA

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