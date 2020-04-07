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Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla PttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına bugün başlanıyor.

İlk ücretsiz maskeler bugün PTT Kargo aracılığıyla dağıtılacak. Vatandaşın yoğun talep gösterdiği site-ye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi. Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek. Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak mas-kelerle ilgili yaş şartı da getirildi.

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