Veli kuşağında ilk ders Ziya öğretmenden

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarından ve öğretmenlerinden uzakta eğitim çalışmalarını evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle aktif şekilde desteklemek amacıyla "BİZDEN" adlı aylık bültende yer alan bilgilere benzer şekilde TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında yayımlanmak üzere veli kuşağı hazırlandı. Dün TRT EBA TV'de saat 20.00'de başlatılan veli kuşağında ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Selçuk, ilk derste anne babalara rehberlik edecek bilgiler paylaştı.



Bursluluk sınav soruları 1. dönemden

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girecek öğrencilere 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorular sorulacağını açıkladı. 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan sınav Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.