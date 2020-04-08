Milli Savunma Bakanlığ, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız taciz atışı yapan ve sızma girişiminde bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.
9 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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