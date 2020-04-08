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Başkan Erdoğan duyurmuştu... 'nda yapılacak hastane için çalışmalar başladı

Başkan Erdoğan duyurmuştu... Atatürk Havalimanı'nda yapılacak hastane için çalışmalar başladı

08.04.2020, 10:10

'ın toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, 'ne ait arazide başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı.



Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı.



Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.

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