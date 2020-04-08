'Etkin mücadele için maske şart’

Emekli Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu, korona virüs salgınında maske takmaktaki amacın kişinin karşısındakilerin sağlığını korumak olduğunu söyledi. 3 katlı cerrahi maskelerin vatandaşların kullanımı için en iyisi olduğunu kaydeden Tarakçıoğlu, salgınla en iyi mücadele eden ülkelerdeki yaygın maske kullanımına da dikkat çekti.



Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının başlangıcında sağlıklı insanların maske takmasına gerek olmadığı açıklamasını hatırlatan Işıkçıoğlu, "Bu biraz da dünyada maske sıkıntısı olmasından dolayı yapılmış bir açıklamaydı. Ama bu çok büyük bir hataydı. Çünkü salgınla en iyi mücadele eden Çin, Güney Kore gibi ülkeler baştan itibaren maske taktılar. Maske takmayan İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelerin halini görüyoruz" şeklinde konuştu.