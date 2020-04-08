Genel Kurul’da maskeli oturum

TBMM Genel Kurulu, cezaevlerinde bulanan 90 bin hükümlüyü yakından ilgilendiren infaz indirimi düzenlemesi-nin görüşmelerine başladı. Toplantı tarihi görüntülere sahne oldu.

MASKE VE KOLONYA

Korona virüs önlemleri nedeniyle tüm milletvekilleri, görevliler ve Genel Kurulu izleyen gazeteciler maske takarak çalışmalara katıldı. Genel Kurul'un havalanması için belli aralıklarla toplantıya ara verildi. Tüm partilerin sosyal mesafenin korunması için asgari sayıda vekil ile katıldığı toplantıda en fazla milletvekilinin bulunduğu saatlerde sayı 150 civarına ulaştı. Ayrıca Genel Kurul'a özellikle genç vekillerin katıldığı görüldü. Ayrıca Genel Kurul'da bulunan Meclis personeli ile çalışmaları locadan izleyen gazetecilere de maske dağıtıldı. Görüşmeler sırasında milletvekilleri sık sık ellerini limon kolon-yaları ile dezenfekte ettiler. Bazı vekillerin ise toplantıya eldivenle katıldıkları görüldü.

ZÜBEYDE YALÇIN